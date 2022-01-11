مركز عزل سرت يستقبل ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 11 يناير 2022, 07:00 مساء
مركز عزل سرت, (بوابة الوسط)

أكد مصدر طبي بمركز العزل في سرت، دخول ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا للمركز اليوم. وأكد المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، متابعة أوضاع الحالات المرضية بالمركز من قبل الطاقم الطبي المناوب، وهم جميعًا على منظومة الأكسجين.

وأوضح أن المركز يواجه معوقات تتمثل في نقص بعض الأدوية والمضادات الحيوية والمستلزمات والإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا، للعاملين والأطباء والتمريض.

تركيب مصنع الأكسجين الجديد بمركز العزل الصحي في سرت

وأشار إلى أن مادة الأكسجين متوفرة بالمركز، خاصة بعد تركيب وتشغيل مصنع الأكسجين، الذي وفرته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، كما وفرت بلدية سرت بعض الاحتياجات الأخرى.

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