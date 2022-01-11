نورلاند يدعو لإشراك القادة الأمازيغ في «الحوارات الوطنية» بالبلاد

السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، 31 ديسمبر 2021. (السفارة الأميركية)

جدَّد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة من أجل إشراك القادة الأمازيغ وكافة المجتمعات الليبية في الحوارات الوطنية الجارية في البلاد.

وهنأ نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية على حسابها بـ«تويتر»، المجتمع الأمازيغي على قدوم السنة الأمازيغية الجديدة.

وأوضحت السفارة أن نورلاند أجرى اتصالات هاتفية اليوم بالهادي بالرقيق ووليد قرادة، من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، للتهنئة بالعام الجديد.

وبحسب البيان، ناقش الاتصالان التحديات التي تواجه البلديات الأمازيغية، الذين «يشعرون بالتهميش والاستبعاد في العملية السياسية والدستورية».

وفي وقت سابق من اليوم، طالب عميد بلدية زوارة، مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، باعتماد رأس السنة الأمازيغية، لتكون عطلة رسمية بكامل التراب الليبي، أسوة بباقي العطلات والمناسبات الوطنية.

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وخاطب عميد بلدية زوارة، الثلاثاء، وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، لمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء، بشأن اعتماد رأس السنة الأمازيغية لتكون عطلة رسمية بكامل التراب الليبي، أسوة بباقي العطلات والمناسبات الوطنية.

وحسب مصادر عدة، ينقسم المؤرخون حول أصل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى فريقين، الأول يرى أن اختيار هذا التاريخ من يناير يرمز إلى احتفالات الفلاحين بالأرض والزراعة، فيما يرى الفريق الثاني، أن هذا اليوم من يناير، هو ذكرى انتصار الملك الأمازيغي شاشناق على الفرعون المصري رمسيس الثاني في المعركة التي وقعت على ضفاف النيل ﺳﻨﺔ 950 قبل الميلاد.

وينتشر الأمازيغ في ليبيا (جبل نفوسة وزوارة)، وفي مصر (واحة سيوة)، وفي المغرب (شمال البلاد ومنطقة الريف وجبال الأطلس)، والجزائر في (منطقة القبائل وشرق البلاد وشمال الصحراء الكبرى)، وفي تونس (جربة وتطاوين وشرق قفصة)، وفي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا التي تتنقل عبر حدودها قبائل الطوارق.