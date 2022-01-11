إعادة فتح حقول «الشرارة والفيل والوفاء والحمادة» بعد إغلاق ثلاثة أسابيع

حقل الحمادة النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)

أُعيد فتح أربعة حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية بعد إغلاقها بـ«القوة» من طرف حراس المنشآت النفطية، والذي استمر ثلاثة أسابيع، وذلك بعد «نجاح مفاوضاتهم» مع الحكومة ووعدهم بالاستجابة إلى مطالبهم.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن مصدر مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية، الثلاثاء، أن «الحقول النفطية في منطقة الجنوب الغربي مفتوحة منذ وقت متأخر ليلة الأمس، إضافة إلى إعادة فتح صمامات نقل الغاز ونقل الخام إلى موانئ التصدير غرب البلاد فجر اليوم».

وأضاف المصدر، وهو أحد قادة الحراس المسؤولين عن الإغلاق، «استمعت الحكومة إلى مطالبنا المشروعة المتمثلة في مطالب مالية تخص الحراس، وفنية تتعلق بتوفير الاحتياجات الطارئة لاستمرار مهامنا؛ إذ نعمل وسط ظروف صعبة منذ سنوات».

فيما لم تعلق المؤسسة الوطنية للنفط حول إعادة فتح الحقول حتى الآن.

وأمس الإثنين، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مسؤولين من جهاز حرس المنشآت النفطية، بالفتح الفوري لحقول «الشرارة والفيل والوفاء والحمادة» التي أقفلت من قبل أفراد تابعين للفرع الجنوبي الغربي لجهاز حرس المنشآت النفطية قبل 20 يومًا.

وأضافت الحكومة في بيان أمس، أن الدبيبة استمع خلال اللقاء إلى مطالب فرع الجنوب الغربي، وشكَّل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم.

إغلاق ميناء السدرة

فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إغلاق ميناء «السدرة»، بسبب سوء الأحوال الجوية وتعذر ناقلات الشحن التزود بالخام من الميناء.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم إن «سوء الأحوال الجوية تعذر معه ربط الناقلات بالميناء، ما اضطر إلى تخفيض معدلات الإنتاج 50 ألف برميل»، مضيفة أن استمرار سوء الأحوال الجوية قد يؤدي إلى تخفيض أكبر في الإنتاج اليومي ليصل 105 آلاف برميل.

- «حرس المنشآت» يغلق عددا من الحقول النفطية

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- الدبيبة يوجه بالفتح الفوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة

وحملت المؤسسة من وصفتها بـ«الجهات» التي تقف عائقًا في سبيل تمويل قطاع النفط وتسييل الميزانيات اللازمة.

وفي 20 ديسمبر الماضي، أغلق حراس المنشآت النفطية، أربعة حقول نفطية «الحمادة والفيل والوفاء والشرارة»، كما أغلقوا صمامات نقل الغاز من الحقول نحو غرب البلاد، مطالبين بتوفير موارد مالية ولوجستية لهم.

300 ألف برميل خسائر في الإنتاج

وتسبب الإغلاق في خسائر إنتاج بلغت أكثر من 300 ألف برميل يوميًا، بواقع يقترب من ثلث الإنتاج اليومي للبلاد الذي يناهز 1.2 مليون برميل يوميًا، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

كما تسبب الإغلاق في إعلان «القوة القاهرة» من طرف مؤسسة النفط، والتي تمثل تعليقًا «موقتًا» للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وتحظى الحقول الأربعة بأهمية كبيرة للمصالح النفطية غرب ليبيا؛ إذ ينقل حقل الوفاء الواقع على مسافة 500 كلم جنوب غرب طرابلس، إمدادات ضخمة من الغاز إلى مجمع شركة مليتة للنفط والغاز غرب طرابلس، الذي تديره شركة «إيني» الإيطالية للطاقة بالشراكة مع ليبيا.

المجمع نفسه ينقل إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر أنبوب بحري ضخم يربطها مع ليبيا، إلى جانب نقل معظم إنتاج حقل الشرارة النفطي عبر صمامات إلى ميناء الزاوية غرب طرابلس.

وتدير حقل الشرارة شركة «أكاكوس»، التابعة لمؤسسة النفط الليبية وشركات «ريبسول» الإسبانية، وتوتال الفرنسية و«أو إم في» النمساوية و«ستات أويل» النروجية.

ويقع حقل الشرارة في أوباري حوالي 900 كلم جنوب طرابلس، وهو أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج كحد أقصى 315 ألف برميل يوميًا.