القطراني يشارك بمراسم تدشين المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 04:41 مساء
القطراني يتوسط وزيرة العدل والمستشار مفتاح القوي خلال الاحتفالية في طرابلس، الثلاثاء 11 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للقطراني)

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، بمراسم تدشين المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بفندق باب البحر في مدينة طرابلس بمشاركة عدد من المسؤولين.

وأوضح المكتب الإعلامي للقطراني أن المنصة التعليمية الإكترونية لحقوق الإنسان تستهدف «الفئات العمرية من طلبة المدارس والمعلمين لتوعيتهم بحقوق الإنسان المنبثقة من الأعراف والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع قيمنا الدينية السمحة».

وأشاد القطراني في كلمته بالمناسبة بدور وزارة العدل وسعيها الحثيث لتطبيق معايير العدالة، مؤكداً على ضرورة مراعاة ملف حقوق الإنسان والعمل على رصد كافة الممارسات الخارجة عن سلطة القانون.

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وقال المكتب الإعلامي للقطراني إن الفاعلية حضرها «كل من وزيرة العدل حليمة إبراهيم ووكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد نجم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، وبحضور رئيس منظمة حقوق الإنسان بليبيا وعدد من المسؤولين وعدد من أعضاء الهيئات القضائية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني».

وعاد القطراني إلى العاصمة طرابلس، يوم الأحد، لمباشرة عمله نائبا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، بعد طي صفحة الخلاف الذي نشب مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وتوترت العلاقة بين القطراني والدبيبة، منذ أكتوبر 2021، على خلفية مطالبة الأول بإعادة هيكلة ديوان مجلس الوزراء وتحديد اختصاصات نائبي رئيس الحكومة، متهما الدبيبة بعدم الالتزام ببنود الاتفاق السياسي وتنفيذ خارطة الطريق.

احتفالية تدشين المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان في طرابلس، الثلاثاء 11 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للقطراني)
احتفالية تدشين المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان في طرابلس، الثلاثاء 11 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للقطراني)
مشاركة القطراني في احتفالية تدشين المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان في طرابلس، الثلاثاء 11 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للقطراني)
مشاركة القطراني في احتفالية تدشين المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان في طرابلس، الثلاثاء 11 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للقطراني)
احتفالية تدشين المنصة الإلكترونية التعليمية لحقوق الإنسان في طرابلس، الثلاثاء 11 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للقطراني)
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