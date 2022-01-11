دخول 14 حالة «كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة وخروج 19

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 04:39 مساء
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة دخول 14 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وخرجت 19 حالة من تلك المراكز خلال الفترة نفسها، بعد تعافيها من المرض، فيما يتواجد 100 مصاب في العناية الفائقة حاليًا، حسب النشرة الوبائية على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وبحسب النشرة الوبائية، بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليونًا و933 ألف شخص، بينما بلغ من تلقوا الجرعتين أكثر من 913 ألفًا.

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 394 ألفًا و470 حالة، منها 6825 حالة نشطة، بينما تعافى 381 ألفًا و840 حالة، وسُجلت 5805 حالات وفاة بالمرض في البلاد.

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