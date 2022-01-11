عميد زوارة يطالب الحكومة باعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 04:01 مساء
من احتفالات السنة الأمازيغية (الإنترنت)

طالب عميد بلدية زوارة، مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، باعتماد رأس السنة الأمازيغية، لتكون عطلة رسمية بكامل التراب الليبي، أسوة بباقي العطلات والمناسبات الوطنية.

وخاطب عميد بلدية زوارة، الثلاثاء، وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، لمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء، بشأن اعتماد رأس السنة الأمازيغية لتكون عطلة رسمية بكامل التراب الليبي، أسوة بباقي العطلات والمناسبات الوطنية.

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وفي وقت سابق أصدر عميد بلدية زوارة، القرار رقم (1) لسنة 2972 أمازيغي 2022 ميلادي، والذي يوافق بعد غد الخميس، عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة داخل نطاق بلدية زوارة الكبرى.

حسب مصادر عدة، ينقسم المؤرخون حول أصل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى فريقين، الأول يرى أن اختيار هذا التاريخ من يناير يرمز إلى احتفالات الفلاحين بالأرض والزراعة، فيما يرى الفريق الثاني، أن هذا اليوم من يناير، هو ذكرى انتصار الملك الأمازيغي شاشناق على الفرعون المصري رمسيس الثاني في المعركة التي وقعت على ضفاف النيل ﺳﻨﺔ 950 قبل الميلاد.

وينتشر الأمازيغ في ليبيا (جبل نفوسة وزوارة)، وفي مصر (واحة سيوة)، وفي المغرب (شمال البلاد ومنطقة الريف وجبال الأطلس)، والجزائر في (منطقة القبائل وشرق البلاد وشمال الصحراء الكبرى)، وفي تونس (جربة وتطاوين وشرق قفصة)، وفي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا التي تتنقل عبر حدودها قبائل الطوارق.

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