وزير الصحة يعتمد النتيجة النهائية لطلاب الدبلوم بمعاهد التمريض

وزير الصحة يعتمد النتيجة النهائية لطلاب الدبلوم بمعاهد التمريض, (وزارة الصحة)

اعتمد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، صباح الثلاثاء، النتيجة النهائية لطلاب الدبلوم بالمعاهد الصحية المتوسطة، التابعة للمستشفيات والمراكز الطبية، الواقعة بالمناطق الجنوبية والوسطى والغربية، تخصص تمريض عام.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن نسبة النجاح بين الطلاب وصلت إلى 50.9%.

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وبحسب البيان، بلغ عدد الطلاب المتقدمين لإجراء الامتحانات النهائية النظرية والعملية 542 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول 276 طالبا وطالبة.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي المعاهد الصحية التي جرى افتتاحها في مناطق (طرابلس الكبرى، وباطن الجبل، والغربية، والوسطى، والجنوبية، والشرقية)، يبلغ 29 معهدًا صحيًا، فيما يبلغ عدد المعاهد التي تضم الطلاب المتقدمين للحصول على الدبلوم هذا العام 25 معهدًا صحيًا.