ضبط شخصين في بنغازي أطلقا النار والقنابل اليدوية على منزل مواطن بـ«القوارشة»

المتهمان, (وزارة الداخلية)

تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، من ضبط شخصين، أطلقا النار على منزل أحد المواطنين بمنطقة القوارشة، كما ألقيا القنابل اليدوية على المنزل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، الثلاثاء، إن قسم التحريات العامة في بنغازي، ضبط المتهمين «م.م.س» و«م.س.م» بعد قيامهما بالرماية على منزل أحد المواطنين بمنطقة «القوارشة» بواسطة سلاح ناري وإلقاء قنابل يدوية على المنزل.

وبحسب البيان، اتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأُحيلا إلى النيابة العامة.

- «سلاح آلي» و«قنبلة يدوية».. معركة بين قوات الأمن وسارقي أسلاك كهرباء في بنغازي

وفي وقت سابق، شهدت مدينة بنغازي معركة بين قوات الأمن وشخصين اثنين تورطا في سرقة أسلاك كهرباء بالمدينة، ما أسفر في النهاية عن ضبط أحدهما.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة بوعطني بلاغا من مسؤولي محطة الكهرباء في منطقة بوعطني يفيد بسرقة شخصين للكابلات في المحطة، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدة مناطق، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وكُلف أعضاء التحري بالبحث وجمع المعلومات في الواقعة، حيث تمكنوا من التوصل إلى المتورطين في الجرمية، ولدى انتقالهم إلى مكان سكنهما، بادر أحدهما بإطلاق النار من سلاح آلي، ليشتبك رجال الأمن معه، قبل أن يقدم الآخر على إلقاء قنبلة يدوية باتجاههم؛ مما أدى إلى تراجعهم، ليتمكن هو من الفرار، في حين ضُبط الآخر.

واتضح أن المتهم من مدينة سبها، ويقيم في بوعطني، وقد اعترف بأنه سرق المحطة بالتعاون مع المتهم الهارب، حيث يقومان بحرق أسلاك الكهرباء، ثم يبيعونها لأحد محال الخردة في المدينة.