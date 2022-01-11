«الرقابة الإدارية»: وحدة الهيئة بمنفذ رأس اجدير تعاني من عراقيل تحول دون ممارسة مهامها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 01:01 مساء

قال رئيس وحدة هيئة الرقابة الإدارية بمنفذ رأس اجدير، محمد موسى البي، إن الوحدة تعاني من مشاكل وصعوبات لا حصر لها تَحُول بينها وبين ممارسة عملها الرقابي، مؤكدا أن مقر الوحدة غير لائق ومتهالك ولا يلبي احتياجات العمل، مضيفا أن المقر يحتاج لصيانة عاجلة في حال لم يتوفر مقر آخر للوحدة.

وتابع البي، في تصريح نشرته هيئة الرقابة الإدارية من خلال بيان اليوم، أن الوحدة في حاجة ماسة لدعمها بموظفين إداريين، حيث قوتها الحالية تتمثل في سبعة أعضاء وأربعة موظفين، مشددا على أن الوحدة تباشر عملها الرقابي على الأجهزة الخاضعة لرقابة الدولة، كمديرية الأمن بالمنفذ وإدارة الجوازات وإدارة الجمارك، ووكالة مصرف الصحاري، ومكتب رقابة الصحة الدولية، وهيئة الأمن والسلامة، ومكتب البريد، والنادي الدولي.

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ولفت إلى أن الوحدة لا تجد استجابة سريعة من الهيئة، للمخاطبات، وعلى سبيل المثال إحالة أكثر من كتاب بخصوص الموظف سالم محمد عبدالسلام ابريك، الذي تمتد فترة عمله بالهيئة لأكثر من 30 عاما، إذ تطالب بمنح المذكور صفة «مأمور ضبط قضائي» خاصة أن طبيعة عمل الوحدة مع أجهزة وجهات أمنية تتطلب أن تكون لدى الموظفين هذه الصفة، لكن لم يصل أي رد بالخصوص.

وتابع أن الوحدة لم تتسلم عهدة مالية منذ 2019، إضافة إلى عدم وجود وسائل نقل للموظفين فيها.

فيما طالب العاملون في الوحدة بزيارة من رئاسة الهيئة أسوة بباقي الفروع والوحدات، وكذلك مخاطبة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتوجيه الأجهزة الأمنية بمنفذ رأس اجدير، بضرورة التعاون التام مع الوحدة.

مبنى وحدة هيئة الرقابة الإدارية في منفذ رأس اجدير, (الرقابة الإدارية)
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