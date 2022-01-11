استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية

مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

استقرت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الثلاثاء.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.59 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالمثل، استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.23 دينار، واليورو عند 5.20 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد حافظ الريال السعودي، والدينار التونسي على مستوى 1.22 دينار، و1.59 دينار على الترتيب، في حين انخفض الدرهم الإماراتي قرشا إلى 1.24 دينار من 1.25 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني والليرة التركية، إذ سجلا 0.72 دينار و0.33 دينار على الترتيب.