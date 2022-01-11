أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة البرد شمالا مع سقوط أمطار متفرقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 10:00 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير موجة البرد على مناطق الشمال مع رياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، خصوصا على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 8 و20 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على فترات، تصحبها خلايا رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، خصوصا على الساحل، تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 8 و14 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
سقوط أمطار متفرقة، يصحبها خلايا رعدية أحيانا، وتكون جيدة خاصة على المنطقة الممتدة من أجدابيا إلى الجبل الأخضر؛ ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على غدامس والحمادة والجفرة، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على مناطق الجفرة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

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