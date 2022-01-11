«سلاح آلي» و«قنبلة يدوية».. معركة بين قوات الأمن وسارقي أسلاك كهرباء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 09:11 صباحا
مركز شرطة بوعطني في بنغازي، 10 يناير 2022، (مديرية أمن بنغازي)

شهدت مدينة بنغازي معركة بين قوات الأمن وشخصين اثنين تورطا في سرقة أسلاك كهرباء بالمدينة، ما أسفر في النهاية عن ضبط أحدهما.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة بوعطني بلاغا من مسؤولي محطة الكهرباء في منطقة بوعطني يفيد بسرقة شخصين للكوابل في المحطة، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدة مناطق، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وكُلف أعضاء التحري بالبحث وجمع المعلومات في الواقعة، حيث تمكنوا من التوصل إلى المتورطين في الجرمية، ولدى انتقالهم إلى مكان سكنهما، بادر أحدهما بإطلاق النار من سلاح آلي، ليشتبك رجال الأمن معه، قبل أن يقدم الآخر على إلقاء قنبلة يدوية باتجاههم؛ مما أدى إلى تراجعهم، ليتمكن هو من الفرار، في حين ضُبط الآخر.

واتضح أن المتهم من مدينة سبها، ويقيم في بوعطني، وقد اعترف أنه سرق المحطة بالتعاون مع المتهم الهارب، حيث يقومان بحرق أسلاك الكهرباء، ثم يبيعونها لأحد محال الخردة في المدينة.

واتُخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أُحيل إلى النيابة العامة، ولا زال البحث مستمر عن المتهم الآخر.

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