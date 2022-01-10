لجنة خارطة الطريق تبحث المسار الدستوري مع الهيئة التأسيسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 10:12 مساء
اجتماع لجنة خارطة الطريق مع مقرر ورئيس لجنة العمل بهيئة الدستور، الإثنين، 3 يناير 2022. (مجلس النواب)

عقدت لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اجتماعًا مع عدد من أعضاء لجنة مجلس النواب المكلفة بالتشاور مع الأجسام الليبية الموقتة والهيئة التأسيسية بشأن دراسة مقترحات الخروج من الأزمة السياسية والدستورية القائمة.

وعرضت لجنة التواصل خلال اللقاء الذي عقد أمس الأحد المسار الدستوري والمراحل التي مر بها إلى أن وصل إلى نقطة النهاية وهي الاستفتاء، كما أكدت ضرورة إعمال الوثائق الدستورية والثوانين النافذة، وأهمية الاحتكام للشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية.

- «تأسيسية الدستور» تخاطب مجلسي النواب والدولة لاستكمال المسار الدستوري
- مجلس الدولة يجدد المطالبة بتفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية لإنجاح الانتخابات
- النويري يناقش سبل دعم المسار الدستوري مع لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية

وفي 6 يناير الجاري ناقش رئيس مجلس النواب المكلف آنذاك، فوزي النويري، مع لجنة التواصل المشكلة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «سبل دعم المسار الدستوري والدفع به باعتباره أهم مسارات الحل للأزمة الليبية».

وفي اليوم نفسه، جدد المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته العادية الـ 72، التأكيد على ضرورة تفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب، من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وفي 22 ديسمبر وجه رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الجيلاني أرحومة، خطابين متماثلين لمجلسي النواب والدولة، يطالب فيهما بدعم استكمال المسار الدستوري، وذلك «لإنجاز الاستحقاق الدستوري الذي ينتظره الشعب الليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في «كأس السوبر الإسباني»
رياضة عالمية
التقارب التجاري بين الصين ودول الخليج.. هل يستهدف واشنطن؟
اقتصاد
بليحق: لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب تناقش أمورا فنية خاصة بالانتخابات مع ...
ليبيا
انتهت عبر «WTV».. أبوسليم يفوز على الأولمبي بهدف في الدوري الليبي
رياضة محلية
يوفنتوس يعلن خضوع كييزا لجراحة الرباط الصليبي وسط موسم مهدد للإيطالي الدولي
رياضة عالمية
تراجع الدولار واليورو والإسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
سلة الأهلي بنغازي تجتاز حاجز الـ100 نقطة في الدوري الليبي
رياضة محلية
إيقاف 8 آلاف شخص في اضطرابات كازاخستان.. وعودة الإنترنت في ألماتي
دولى
حكم بسجن الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي أربع سنوات
دولى
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي
عربى
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
كاريكاتير
شكشك: «الصحة» الأكثر فسادا وفاتورة العلاج في تونس 800 ألف دينار يوميا
ليبيا
عالم «ميتافيرس» الافتراضي حضر بقوة في «لاس فيغاس للإلكترونيات»
علوم وتكنولوجيا
انتهت عبر «WTV».. الاتحاد المصراتي يعبر الشط بهدفين
رياضة محلية
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
ليبيا
البيرو: حوالي 100 ألف طفل يتيم في بسبب جائحة «كورونا»
دولى
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده لا توقع أفريقيا في فخ الديون
دولى
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية