الشروع في إزالة 12 موقع مخالف على أراضي الدولة في زليتن

أعمال إزالة المباني المخالفة على أراضي الدولة في زليتن. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الإثنين، عن الشروع في إزالة مباني مخالفة في 12 موقع من أراضي مملوكة للدولة ببلدية زليتن تحتوي على محال وأسواق تجارية، مؤكدة إخطار أصحابها مسبقا لإخلائها.

وأوضحت الوزارة أن أعمال الإزالة للمباني المخالفة باشر في تنفيذها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة مديرية أمن زليتن وفرع جهاز الشرطة الزراعية زليتن.

- إزالة مبنى تابع لشركة الخرسانة تحت مسار خطوط نقل الكهرباء بمنطقة الكريمية

وأكدت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أعمال الإزالة تستهدف المباني «التي تم إنشاؤها بطرق عير قانونية على أراضي مملوكة للدولة والمتمثلة في 12 موقع يحتوى على محال وأسواق تجارية».

كما أكدت وزارة الداخلية أن أعمال الإزالة جاءت بعد انتهاء المدة التي أعطيت لأصحاب هذه المباني لإخلائها، تنفيذاً لتعليمات النائب العام.