سيول جارفة تجتاح المنازل بمنطقة طلميثة وضواحيها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 09:36 مساء
آثار الأمطار الغزيرة بمنطقة طلميثة (وكالة الأنباء الليبية)

أعلنت وحدة لإنقاذ البحري بمنطقة طلميثة، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ بسبب هطول الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة والقرى المجاورة لها، تسببت في غرق عدة منازل ومزارع.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (البيضاء)، عن رئيس قسم الإعلام لوحدة الإنقاذ البحري بالمنطقة الشرقية حاتم إدريس قوله إن سيولاً جارفة احتاجت منطقة طلميثة القديمة تسببت في غرق معظم المنازل في المنطقة التي يبلغ عددها حوالي 200 منزل قديم، حيث أجبرت السيول المواطنين على مغادرة منازلهم والبحث عن مكان آمن يأويهم.

- «الأرصاد»: سقوط أمطار على بعض المدن الغربية غدا

وتابع إدريس: «يتوجه فريق إنقاذ الوحدة الآن إلى مزرعة في ضواحي منطقة طلميثة القديمة، بعد أن اجتاحها سيل جارف من الوادي، بسبب غزارة هطول الأمطار، بدون أي معدات أو دعم لأعضاء الفرقة». ودعا إدريس المواطنين إلى ضرورة التزامهم منازلهم بمنطقة طلميثة وضواحيها هذا اليوم.

وفي سياق مواز، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار على بعض المدن غدًا الثلاثاء، مع رياح باردة نشطة، وانتشار السحب الرعدية على بعض المناطق الشرقية وبداية تكاثر السحب على المدن الغربية.

كما توقع المركز بقاء الطقس شتويًا ومتقلبًا، مع رياح نشطة إلى قوية، وفرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة، مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على الشمال الشرقي.

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