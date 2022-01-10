شركة «أكاكوس» تؤكد استئناف عمليات الإنتاج من حقل الشرارة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 08:59 مساء
إشعال شعلات حقل الشرارة النفطي إيذانا باستئناف إنتاج الخام. (شركة أكاكوس للعمليات النفطية)

أكدت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، مساء اليوم الإثنين، استئناف العمليات الإنتاج من حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا وضح الخام إلى حظيرة خزانات الزاوية شمال غرب البلاد، وذلك بعد فتح صمام محطة الحمادة.

وأشادت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» بجهود كل من ساهم في فتح خط نقل الخام الرابط بين الحقل وميناء التصدير، وكذلك مستخدمي حقل الشرارة لدورهم في إعادة التشغيل واستئناف عمليات الإنتاج.

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يأتي ذلك، بعدما، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، بالفتح الفوري لحقول «الشرارة والفيل والوفاء والحمادة» التي أقفلت من قبل أفراد تابعين للفرع الجنوبي الغربي لجهاز حرس المنشآت النفطية قبل 20 يوما.

واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط، في 20 ديسمبر 2021، إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» بعدما تسبب الإغلاق في فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم بسبب إيقاف إنتاج الخام من حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة جنوب غرب ليبيا من قبل «أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية».

إشعال شعلات حقل الشرارة النفطي إيذانا باستئناف إنتاج الخام. (شركة أكاكوس للعمليات النفطية)
إشعال شعلات حقل الشرارة النفطي إيذانا باستئناف إنتاج الخام. (شركة أكاكوس للعمليات النفطية)
إشعال شعلات حقل الشرارة النفطي إيذانا باستئناف إنتاج الخام. (شركة أكاكوس للعمليات النفطية)
إشعال شعلات حقل الشرارة النفطي إيذانا باستئناف إنتاج الخام. (شركة أكاكوس للعمليات النفطية)
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