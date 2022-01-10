«اجتماع حقوقي» بين عضوات بمجلسي الدولة والنواب

جانب من اجتماع عضوات بمجلسي الدولة والنواب (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

عقدت عضو المجلس الأعلى للدولة ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس آمال الصلابي، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع رئيس لجنة المرأة وحقوق الطفل في مجلس النواب الليبي انتصار شنيب.

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على «فيسبوك»، بأنّ الاجتماع الذي حضرته أيضًا عضو اللجنة بالمجلس فوزية كروان، عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

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وأضاف البيان أن الاجتماع «ناقش عددًا من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة في ليبيا، وذلك في إطار التعاون بين مجلسي الدولة والنواب».

وخلال الأيام الماضية، جرى الترويج لتقارب بين قادة مجلسي النواب والدولة لا سيما رئيسا المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، وذلك كأفضل حل لتجاوز الاختناقات في المسار السياسي.