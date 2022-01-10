«مكافحة الأمراض»: ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» في 7 مدن

جانب من حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة بطرابلس، 27 أكتوبر 2021، (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كوورنا المستجد في سبع مدن، هي: مصراتة وجنزور وصرمان وزليتن والخمس والزنتان والبيضاء خلال الفترة بين 3 و9 يناير الجاري، مقارنة بالأسبوع الأخير من العام الماضي.

ووصل عدد الحالات المؤكد إصابتها 3 آلاف و699 حالة، بمعدل 11% مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغت فيه نسبة الحالات الإيجابية 13 % بإجمالي 4 آلاف وخمس حالات، حسب البيان الصادر عن المركز اليوم الإثنين.

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ونوه المركز بأن عدد العينات التي جرها فحصها خلال الأسبوع بلغت 32 ألف و546عينة، مقارنة بـ 30 ألف و760 عينة في الأسبوع السابق.

وبلغ عدد حالات الوفاة 69 حالة بمعدل 2 % من الوفيات، وهي النسبة ذاتها في الوفيات خلال الأسبوع السابق لكن بعدد أقل من حالات الوفاة التي بلغت 62 حالة.

أما عن عدد المطعمين، فقد زاد عدد من تلقوا الجرعة الأولى إلى مليون و913 ألف و587 شخص، والجرعة الثانية 887 ألف و556 شخص.