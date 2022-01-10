الحداد والناظوري يناقشان تشكيل لجان مشتركة لدراسة توحيد المؤسسة العسكرية

لقاء الحداد والناظوري في سرت، السبت، 8 يناير 2022. (رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في طرابلس)

ناقش رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول، محمد الحداد، والقائد العام المكلف رئيس أركان القوات التابعة للقيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، خلال اجتماعهما في سرت قبل يومين، آلية تشكيل لجان مشتركة لدراسة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية وبناء الجيش، بحسب ما نشر المركزان الإعلاميان للطرفين، أمس الأحد واليوم الإثنين.

واجتمع الناظوري والحداد بقاعة فندق المهاري في مدينة سرت، يوم السبت، للمرة الثانية خلال أقل من شهر، بحضور رؤساء الأركانات النوعية ورئيسي وفدي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من الجانبين.

خطوات منظمة لتشكيل اللجان المشتركة لتوحيد المؤسة العسكرية

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في طرابلس، اليوم الإثنين، إن اجتماع الحداد والناظوري الثاني جاء «استكمالا للجهود المبذولة التي أثمرت عن الاجتماع الأول بمدينة سرت بتاريخ 11 ديسمبر 2021» بحضور عدد من رؤساء الأركانات النوعية والهيئات ومديري الإدارات العسكرية من الجانبين، وجرى خلاله «التباحث والتشاور وإبداء وجهات النظر في العديد من المواضيع التي تهم الجانبين».

وأوضح المركز الإعلامي لرئاسة أركان الجيش الليبي في طرابلس، أن الاجتماع «تركز حول وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتشكيل لجان مشتركة لدراسة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية وبناء جيش ليبي موحد. إلى جانب وضع خطة شاملة لتنظيم واستيعاب التشكيلات المسلحة».

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أما المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة، فوصف الحدث بأنه «الاجتماع التقابلي الثاني للجيش الليبي» الذي «عقد بحضور كل من الفريق أول عبدالرزاق الناظوري القائد العام للقوات المسلحة الليبية المكلف ورئيس الأركان العامة، والفريق أول محمد الحداد رئيس الأركان العامة» إلى جانب «رؤساء الأركان النوعية، ومديرو الإدارات والهيئات والعمليات العسكرية».

تحديد آلية انطلاق الخطوات العملية لتوحيد المؤسسة العسكرية

وأكد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة أن الاجتماع خلاله «مناقشة العديد من المواضيع كان أهمها تحديد الآلية لانطلاق الخطوات الأولية لتوحيد المؤسسة العسكرية».

وهذه المرة الأولى التي ينشر المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة عن لقاء الناظوري والحداد في سرت، حيث اكتفى في المرة السابقة بمشاركة تصريح متلفز أدلى به الناظوري لقناة «ليبيا الحدث» دون نشر أي تصريح بشأن الاجتماع الذي عقد يوم 11 ديسمبر.

وهذه المرة نشر المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة عن الاجتماع واصفا إياه بأنه «الاجتماع التقابلي الثاني للجيش الليبي» كما وصف الفريق محمد الحداد بأنه «رئيس الأركان العامة»، ما يشير إلى جدية وحرص الطرفين على توحيد المؤسسة السيادية الوطنية.

ولقي اجتماع الناظوري والحداد في مدينة سرت إشادة واسعة من قبل الليبيين، وترحيبا حارا من جانب المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، التي أكدت دعمها لجهود قيادات الجيش الليبي الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

لقاء الحداد والناظوري في سرت، السبت، 8 يناير 2022. (رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في طرابلس)

لقاء الحداد والناظوري في سرت، السبت، 8 يناير 2022. (رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في طرابلس)

لقاء الحداد والناظوري في سرت، السبت، 8 يناير 2022. (رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في طرابلس)