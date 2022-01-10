وقفة احتجاجية في براك الشاطئ للمطالبة بإطلاق عبدالله السنوسي

الوقفة الاحتجاجية لأنصار عبدالله السنوسي في براك الشاطئ، الإثنين 10 يناير 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظم عدد من الأعيان والحكماء والمشايخ والنشطاء بمنطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق رئيس الاستخبارات الأسبق عبدالله السنوسي لـ«ظروفه الصحية»، مؤكدين استمرارهم في المطالبة بإطلاقهم إلى حين الاستجابة لهم.

وتلى المشاركون في الوقفة بيانا وجهوه إلى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ووزارة العدل وبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، أكدوا فيه ضرورة إطلاق السنوسي «نظرا لظروفه الصحية المتدهورة التي أثبتت من خلال تقارير طبية» إلى جانب أنه «ليس مطلوب للسجن حسب العفو العام وإسقاط التهم عنه من محكمة الجنايات الدولية» وفق البيان.

- أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف القذافي وتسليمهما

- تظاهرة في سبها للمطالبة بإطلاق عبدالله السنوسي

وأكدت المشاركون في الوقفة أنهم «مستمرون في المطالبة بإطلاق عبدالله السنوسي»، محذرين من أنهم لن يصمتوا «كثيرا» ومستمرون «في النهج القانوني والاجتماعي حتى نصل إلى طريق مسدود ونستنفد كل الوسائل المشروعة وتفشل كل المساعي وعندها لن نقف مكتوفي الأيدي لأن بعدها كل الخيرات ستكون متاحة وتصبح مشروعة».

وهذه ليست التظاهرة الأولى التي يجري تنظيمها في جنوب غرب ليبيا للمطالبة بإطلاق السنوسي، حيث سبق أن شهدت مدينة سبها في 12 أغسطس 2021، تظاهرة مماثلة طالب خلالها المشاركون النائب العام والمجلس الرئاسي بضرورة إطلاق رئيس الاستخبارات في النظام السابق بسبب «تدهور حالته الصحية»، محذرين من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وفي 23 نوفمبر 2021، طالبت الولايات المتحدة حكومة الوحدة الوطنية، بإلقاء القبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، وجميع المطلوبين وتسليمهم إلى الجنائية الدولية، وذلك على لسان مستشار أول للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي.

الوقفة الاحتجاجية لأنصار عبدالله السنوسي في براك الشاطئ، الإثنين 10 يناير 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)