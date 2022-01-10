الدبيبة في اجتماع مع مديري صناديق الإعمار: نريد حلولا واقعية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 06:12 مساء
الدبيبة في اجتماعه مع عدد من مديري صناديق إعادة الإعمار، طرابلس، 10 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ضرورة إيجاد حلول واقعية وقابلة للتنفيذ للإشكاليات التي تواجه ليبيا، وذلك خلال لقائه مع عدد من مديري صناديق الإعمار اليوم الإثنين.

واجتمع الدبيبة ظهر اليوم بمدراء صناديق إعمار كل من بنغازي، ودرنة، وسرت، وجنوب طرابلس، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والناطق باسم مجلس الوزراء محمد حمودة.

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وشدد رئيس الحكومة الموقتة على دور هذه الصناديق في «المساهمة في عودة الحياة بهذه المدن تقديرًا لهذه المناطق والظروف التي مرت بها».

بدورهم، عرض مديرو الصناديق خططهم للعام 2022، فيما أكد الدبيبة أهمية البدء الفعلي لعمل الصناديق للمساهمة في إيجاد الحلول العاجلة لعدد من الإشكاليات.

من جانبه، شدد شكك على ضرورة المشاركة الفاعلة لمصلحة التخطيط العمراني في مشاريع المخططات.

جانب من حضور اجتماع الدبيبة مع مديري صناديق إعادة الإعمار، طرابلس، 10 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جانب من حضور اجتماع الدبيبة مع مديري صناديق إعادة الإعمار، طرابلس، 10 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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