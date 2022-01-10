الدبيبة وشكشك يؤكدان ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والمالية لـ5 ملفات أساسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 05:18 مساء
الدبيبة وشكشك خلال لقائهما صباح الإثنين بديوان مجلس الوزاراء في طرابلس. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، خلال لقائهما، صباح الإثنين، ضرورة استكمال ومتابعة الإجراءات المالية والفنية لخمسة ملفات أساسية تشمل المرتبات والكهرباء والعلاج بالخارج والطرق والكباري.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن لقاء الدبيبة وشكشك الذي عُقد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، خُصص لمتابعة دعم المربين من خلال توريد الأعلاف وفق آليات منظمة تضمن استمرارها ووصولها لمستحقيها.

- الدبيبة وشكشك يتفقان على عدة نقاط لمعالجة 7 ملفات
- الدبيبة وشكشك يتفقان على تفعيل لائحة حوكمة شركات لم تصدر قراراتها التنظيمية
- اجتماع بين الدبيبة وشكشك لبحث «عراقيل تنفيذ خطة الحكومة»
- الدبيبة وشكشك يتفقان على «رقابة مسبقة» لإتمام إجراءات الملفات العاجلة

كما ناقشا أيضا نتائج اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء بإعداد جدول المرتبات الموحد، إلى جانب ضرورة المتابعة الجادة للجان لنتائج متابعة ديون العلاج بالداخل والخارج في مجال الصحة لضمان استمرار العلاج للمواطنين.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء جرى خلاله تأكيد ضرورة الاستمرار في استكمال الإجراءات الفنية والمالية لتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في مجالي الكهرباء والطرق والكباري.

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