القبض على متهم بقتل أحد أفراد الأمن التابعين لإدارة العمليات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 04:24 مساء
عناصر قوة مكافحة الإرهاب أثناء القبض على المتهم. (المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب)

أعلن المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب، الإثنين، القبض على أحد الأفراد المتهمين بقتل أحد أفراد الأمن التابعين لإدارة العمليات الأمنية، تنفيذا لأمر صادر من مكتب النائب العام.

وقال المركز عبر صفحته على «فيسبوك» إن «سرية الحسم التابعة للقوات الخاصة بقوة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على أحد الأفراد المتهمين الصادر بحقهم أمر قبض من مكتب النائب العام في واقعة مقتل أحد أفراد رجال الأمن التابعين للإدارة العامة للعمليات الأمنية».

ونشر المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب صورة للمتهم الذي ألقي القبض عليه وعناصر القوة أثناء تنفيذ العملية، التي لم تحدد توقيتها أو مكانها.

عناصر قوة مكافحة الإرهاب أثناء القبض على المتهم. (المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب)
عناصر قوة مكافحة الإرهاب أثناء القبض على المتهم. (المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب)
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