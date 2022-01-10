بليحق: لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب تناقش أمورا فنية خاصة بالانتخابات مع السايح

لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النوالب تجتمع مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح. (الناطق باسم مجلس النواب)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل المجلس عقدت اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأوضح بليحق أن اللقاء الذي عُقد في مقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المكثفة التي تجريها اللجنة، مشيرا إلى مناقشة عدد من الأمور الفنية الخاصة بعمل المفوضية في عملية انتخابية، بشكل عام، دون تحديد مزيد من التفاصيل.

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والإثنين الماضي، عقد مجلس النواب جلسة استماع للسايح قدم فيها رئيس المفوضية مبررات عدم إجراء الانتخابات، وقال إن المفوضية ستجري مشاورات قريبة مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

واجتمعت وليامز مع السايح، الأربعاء الماضي، ضمن سلسلة لقاءات أجرتها مع عديد الأطراف المحلية في طرابلس، وشددت عقب اللقاء على ضرورة إجراء انتخابات «وطنية ونزيهة وذات مصداقية»، معتبرة أن ذلك هو «الاستجابة الوحيدة الممكنة للمطلب الأساسي والثابت للشعب الليبي، والطريق الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار».

لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النوالب تجتمع مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح. (الناطق باسم مجلس النواب)

لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النوالب تجتمع مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح. (الناطق باسم مجلس النواب)

لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النوالب تجتمع مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح. (الناطق باسم مجلس النواب)