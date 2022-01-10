«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ 113 شركة منذ بداية 2022

مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الإثنين، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي جرى تنفيذها منذ الأول من يناير الجاري، وحتى التاسع من الشهر نفسه.

وشملت الطلبات، التي نفذتها فروع المصارف، 113 شركة، حسب بيان المصرف على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الخام، والمعدات الطبية، والأحذية والحقائب، والأدوية، والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وقال المصرف، في بيان، الإثنين، إن نشر تفاصيل هذه الطلبات يأتي «استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية»، وذلك بعد موافقة الجهات الطالبة لفتح هذه الاعتمادات.