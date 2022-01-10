تراجع الدولار واليورو والإسترليني أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 01:50 مساء

تراجعت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية، الإثنين، مقارنة مع تعاملات أمس الأحد.

وخسر سعر الدولار قرشا مسجلا 4.95 دينار مقابل 4.96 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبط اليورو قرشين إلى 5.50 دينار من 5.52 دينار أمس، وبالمثل سعر الجنيه الإسترليني الذي بيع بـ 6.57 دينار مقابل 6.60 دينار أمس.

بينما استقرت الليرة التركية عند 0.36 دينار والدينار التونسي عند 1.72 دينار ليبي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، تراجع سعر كسر الذهب (عيار 18) دينارين ليسجل 207 دنانير مقابل 209 دنانير أمس.

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