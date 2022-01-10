مؤسسة النفط تبحث تطورات مشروع إنشاء مركز الصيانة النفطية في بنغازي

صنع الله خلال رئاسته اجتماع في شركة راس لانوف، 10 يناير 2022، (مؤسسة النفط)

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا لمتابعة تطورات مشروع إنشاء مركز الصيانة النفطية في مدينة بنغازي، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، بحضور الفريق القائم على المشروع.

وجرى تناول ما أُنجز خلال العام الماضي في المشروع، وخطة عمل العام 2022، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

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وقال رئيس المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، إن المركز سينفذ برامج الصيانة المختلفة لشركات القطاع، ويسهم في توطين أعمال الصيانة لمختلف المعدات والآلات مثل المضخات والضواغط ومنظومات التشغيل والتحكم وغيرها، موضحا أن المشروع عانى مثل مشاريع المؤسسة من غياب الميزانيات اللازمة له، وتأخر اعتمادها، وكذلك وجود بعض الصعوبات الأخرى.

وأشار إلى سعي إدارة المؤسسة للعمل على تذليل كل العوائق التي حالت دون أن يسير تنفيذ مراحل هذا المشروع، وأنها تعمل جاهدة على توفير كل ما هو مطلوب على أن يستأنف في أقرب وقت ممكن.