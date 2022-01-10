انقطاع الكهرباء عن منازل بالكريمية بعد سرقة أسلاك

من أعمال إعادة تشغيل خط كهرباء بالحي الصناعي، 20 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن عدد من المنازل في منطقة الكريمية.

جاء ذلك بعد سرقة أسلاك ضغط عالٍ بطول 200 متر على خط القمامة بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وفي بيان الخميس الماضي، جددت شركة الكهرباء مناشدتها للجهات الأمنية بالتدخل للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية.

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وقالت الشركة إن الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة «ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وتتسبب تلك الأعمال غير المسؤولة في إلحاق الضرر بمصالح المواطنين، وتراجع مستوى أداء الشبكة العامة والتأثير على معنويات العاملين بقطاع الكهرباء، فضلا عن التكاليف والخسائر المادية المضاعفة».

كما أكدت أن ما يحدث من تعديات على مكونات الشبكة الكهربائية في العديد من المناطق «أثر سلبًا على أداء الشبكة الكهربائية وفي إجراء أعمال الصيانة بالسرعة الممكنة، رغم الجهود التي يبذلها القائمون على هذا القطاع الحيوي المهم من أجل استقرار الشبكة الكهربائية».