انقطاع الكهرباء عن منازل بالكريمية بعد سرقة أسلاك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 12:43 مساء
من أعمال إعادة تشغيل خط كهرباء بالحي الصناعي، 20 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن عدد من المنازل في منطقة الكريمية.

جاء ذلك بعد سرقة أسلاك ضغط عالٍ بطول 200 متر على خط القمامة بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وفي بيان الخميس الماضي، جددت شركة الكهرباء مناشدتها للجهات الأمنية بالتدخل للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية.

- «الكهرباء» تجدد المطالبة بموقف حازم حيال الاعتداءات على الشبكة الكهربائية

وقالت الشركة إن الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة «ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وتتسبب تلك الأعمال غير المسؤولة في إلحاق الضرر بمصالح المواطنين، وتراجع مستوى أداء الشبكة العامة والتأثير على معنويات العاملين بقطاع الكهرباء، فضلا عن التكاليف والخسائر المادية المضاعفة».

كما أكدت أن ما يحدث من تعديات على مكونات الشبكة الكهربائية في العديد من المناطق «أثر سلبًا على أداء الشبكة الكهربائية وفي إجراء أعمال الصيانة بالسرعة الممكنة، رغم الجهود التي يبذلها القائمون على هذا القطاع الحيوي المهم من أجل استقرار الشبكة الكهربائية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف 8 آلاف شخص في اضطرابات كازاخستان.. وعودة الإنترنت في ألماتي
دولى
حكم بسجن الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي أربع سنوات
دولى
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي
عربى
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
كاريكاتير
شكشك: «الصحة» الأكثر فسادا وفاتورة العلاج في تونس 800 ألف دينار يوميا
ليبيا
عالم «ميتافيرس» الافتراضي حضر بقوة في «لاس فيغاس للإلكترونيات»
علوم وتكنولوجيا
انتهت عبر «WTV».. الاتحاد المصراتي يعبر الشط بهدفين
رياضة محلية
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
ليبيا
البيرو: حوالي 100 ألف طفل يتيم في بسبب جائحة «كورونا»
دولى
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده لا توقع أفريقيا في فخ الديون
دولى
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
فيديو
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
كاريكاتير
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
ليبيا
كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟
ليبيا
وزير داخلية إيطاليا السابق: ليبيا تجازف بالانقسام و«شبح التقسيم» بعد إلغاء ...
ليبيا
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جددي غرفة الجلوس بأقل تكلفة