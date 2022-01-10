السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 10:09 صباحا
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الإثنين، مقارنة مع تعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا إلى 4.59 دينار من 4.58 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 6.23 دينار، في حين انخفض سعر اليورو قرشا إلى 5.20 دينار مقابل 5.21 دينار أمس.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد حافظ الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار التونسي على مستوى 1.22 دينار، و1.25 دينار، و1.59 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني والليرة التركية، إذ سجلا 0.72 دينار و0.33 دينار على الترتيب.

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