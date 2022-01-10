«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 09:50 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية، جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الغربي، وجنوبية غربية إلى غربية على الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الإثنين، تراوح سرعة هذه الرياح بين 25 و30 عقدة، تصل إلى 35 عقدة على ساحل الخمس، مع ارتفاع للموج يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة بالسحب، تتكاثر مع سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على ساحل الخمس.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 20 و30 عقدة، تصل إلى 35 عقدة على ساحل الخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.50 متر.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب اضطراب البحر وخلال سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار جيدة ومتفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار على ساحلي بنغازي وشحات، يتراوح بين متر و2.50 متر على باقي الساحل.
- البحر مضطرب على ساحلي بنغازي وشحات، ويكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة، بسبب اضطراب البحر وخلال سقوط المطر.

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