ضبط متهم بخطف وقتل طفل في السواني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يناير 2022, 08:27 صباحا
شعار وزارة الداخلية الليبية، (أرشيفية: الإنترنت)

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة المتهم في قضية خطف وقتل طفل بمنطقة السواني.

وسبق أن صدر بحق المتهم أمر قبض من قبل نيابة السواني في القضية المسجلة برقم «12/2017»، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

كما تمكن أعضاء القسم، بالتعاون مع فريق التحري والضبط بجهاز المباحث الجنائية، من القبض على شخصين يحملان الجنسية التشادية، وهما مطلوبان لدى مركز شرطة السواني على ذمة واقعة سطو المسلح وإضرام حريق عمد، في واقعة بتاريخ 11 يناير العام 2020، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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