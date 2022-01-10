إغلاق مخبز في وادي زمزم لاستخدامه مادة دقيق منتهية الصلاحية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 10 يناير 2022, 01:40 صباحا
دورية لجهاز الحرس البلدي وادي زمزم تسجل مخالفات ضد مخبز وتغلقه (الإنترنت)

قال مصدر بمكتب جهاز الحرس البلدي لبلدية وادي زمزم إن دورية تفتيش تابعة للجهاز أغلقت مخبزًا بمحلة «وادي بي» بالشمع الأحمر، بعد ورود شكاوى كثيرة بمخالفته المواصفات والشروط الصحية.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط» أن الدورة عثرت خلال جولة تفتيش لمتابعة الأنشطة التجارية والاقتصادية، على مادة الدقيق منتهية الصلاحية، وعدم توفر الشروط الصحية بالمخبز.

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وأوضح أن الدورية وجدت عديد المخالفات بالمخبز واتخدت الإجراءات القانونية اللازمة، وأغلقته بالشمع الأحم، حتى تتم معالجة تلك المخالفات.

دورية لجهاز الحرس البلدي وادي زمزم تسجل مخالفات ضد مخبز وتغلقه (الإنترنت)
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