إغلاق مخبز في وادي زمزم لاستخدامه مادة دقيق منتهية الصلاحية

دورية لجهاز الحرس البلدي وادي زمزم تسجل مخالفات ضد مخبز وتغلقه (الإنترنت)

قال مصدر بمكتب جهاز الحرس البلدي لبلدية وادي زمزم إن دورية تفتيش تابعة للجهاز أغلقت مخبزًا بمحلة «وادي بي» بالشمع الأحمر، بعد ورود شكاوى كثيرة بمخالفته المواصفات والشروط الصحية.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط» أن الدورة عثرت خلال جولة تفتيش لمتابعة الأنشطة التجارية والاقتصادية، على مادة الدقيق منتهية الصلاحية، وعدم توفر الشروط الصحية بالمخبز.

- «الرقابة على الأغذية» ينذر بإغلاق مخبز في طرابلس

- إغلاق مخبز في غريان بالشمع الأحمر بعد ضبط مخالفات

وأوضح أن الدورية وجدت عديد المخالفات بالمخبز واتخدت الإجراءات القانونية اللازمة، وأغلقته بالشمع الأحم، حتى تتم معالجة تلك المخالفات.

دورية لجهاز الحرس البلدي وادي زمزم تسجل مخالفات ضد مخبز وتغلقه (الإنترنت)