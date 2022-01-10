نقاش جزائري ينتقد غياب فاعلية دول الجوار لحل الأزمة الليبية

اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، الإثنين 30 أغسطس 2021. (الخارجية الجزائرية)

انتقد دبلوماسيون وباحثون جزائريون غياب آلية للتنفيذ بين دول الجوار لحل الأزمة الليبية، التي «اصطدمت بمصالح الدول الكبرى».

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز «الشعب» للدراسات والبحوث في الجزائر العاصمة، حملت عنوان «مستقبل الأزمة الليبية: ليبيا إلى أين؟».

وحث مدير المعهد الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة (حكومي) عبد العزيز مجاهد، خلال الندوة، الأطراف الليبية على «توحيد الرؤية من أجل بلوغ الهدف مثلما كان عليه الحال مع الثورة الجزائرية (1954-62) التي مكّنت البلاد من الوصول إلى أهدافها بعد توحيد الرؤية خلال سبع سنوات من الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي».

كما شدد على أن «توسيع الرؤية ليس فقط بالنسبة للأزمة الليبية فحسب، بل يجب أن يشمل كل المنطقة بدءًا من المحيط الأطلسي وصولاً إلى أفغانستان، وهي المنطقة التي يطلق عليها الغرب لقب قوس الأزمات بسبب أحداثها التي مسّت عدة بلدان».

- نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)

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تذكير المقاربة الجزائرية

بدوره ذكَّر سفير الجزائر السابق في ليبيا، صالح بوشة، خلال مداخلته، بمساعي بلاده من خلال مقاربتها لأن تكون تسوية النزاع لصالح الشعب الليبي في المقام الأول، وأن يكون هو صاحب القرار السيادي، إضافة إلى جمع كل مكونات الشعب الليبي وتحقيق مصالحة وطنية من خلال حوار وطني بين الفرقاء ومواصلة الدعم، لاسيما الأمني، لتمكين ليبيا من استكمال بناء مؤسساتها الأمنية وكذا الاقتصادية.

وبعدما لفت الدبلوماسي الجزائري إلى أهمية الحل الإقليمي لتسوية النزاع، حثّ دول الجوار على «لعب دور فاعل، وأن تكون الشريك الأساسي لليبيا للخروج من هذه الأزمة، بالنظر إلى التحديات الأمنية والجيو سياسية». وتأسف بوشة لاصطدام الأزمة الليبية حاليًا بالمسار الدولي الذي تسبب باستمرار تعقيداتها، حيث يرى أن تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر الماضي أفضل دليل على ذلك.

غياب قانون الانتخابات ودستور ينظم العملية

من جهته، يختزل الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، ما تعيشه ليبيا من أزمة مركبة على جميع الأصعدة، وتأجيل الاستحقاقات، في غياب قانون الانتخابات ودستور ينظم العملية.

كما يرى في هذه المعطيات أن «مصالح الدول الكبرى لم تتفق بعدُ على نوع بناء الدولة الجديدة في ليبيا ومن يحكمها، بسبب التجاذبات والصراعات بين الدول» على غرار بريطانيا التي تؤدي دورًا دوليًا بواسطة أطراف أخرى، مع تراجع وغياب التنسيق العربي في حلحلة الأزمة الليبية، مشددًا على أن «عدم توافق القوى الدولية على شكل لبناء الدولة الليبية من شأنه أن يطيل الأزمة»، منتقدًا غياب آلية للتنفيذ بين دول الجوار لحل الأزمة الليبية.