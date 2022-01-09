أمطار غزيرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 09:06 مساء
العاملين بشركة المياه والصرف الصحي أثناء تسليك بالوعات تصريف المياه بشوارع بنغازي. (بلدية بنغازي)

شهدت مدينة بنغازي، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة جراء التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق شمال ليبيا، ما أدى إلى إعاقة حركة السير بالمدينة بسبب تراكم المياه في الشوارع بفعل إنسداد بالوعات التصريف.

ونشرت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم صورا تظهر العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي أثناء قيامهم بتسليك بالوعات تصريف مياه الأمطار للمساهمة في تسهيل حركة السير المقيدة بسبب تراكم المياه في الشوراع.

وناشدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي من جهتها عبر صفحتها على «فيسبوك» المواطنين التعاون وعدم إلقاء القارورات والأكياس والأوساخ لأنها تسبب في انسداد صفايات مياه الأمطار والتي تسبب في تجمع مياه الغيت النافع.

- «الأرصاد» يحذر من طقس شتوي «متقلب» ورياح نشطة على شمال ليبيا

وأكدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي استمرار أعمال تنظيف وتسليك مختنقات مياه الأمطار بأماكن متفرقة بمدينة بنغازي لهذا اليوم، ومنها نفق الطريق الدائري الثالث وكوبري المدينة الرياضية من قبل فرقة تنظيف صفايات مياه الأمطار التابعة لوحدة البلاغات والطوارئ.

وفي وقت سابق اليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من طقس شتوي «متقلب»، ورياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال. وأظهرت توقعات المركز لحالة الطقس المنشورة اليوم الأحد 9 يناير 2022، وجود فرصة لسقوط أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية، خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

العاملين بشركة المياه والصرف الصحي أثناء تسليك بالوعات تصريف المياه بشوارع بنغازي. (بلدية بنغازي)
العاملين بشركة المياه والصرف الصحي أثناء تسليك بالوعات تصريف المياه بشوارع بنغازي. (بلدية بنغازي)
العاملين بشركة المياه والصرف الصحي أثناء تسليك بالوعات تصريف المياه بشوارع بنغازي. (بلدية بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
كاريكاتير
كازاخستان: هتافات ضد الرئيس السابق «ارحل أيها العجوز!»
دولى
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. الاتحاد المصراتي يعبر الشط بهدفين
رياضة محلية
خطوة على طريق السلام العالمي
وجهات نظر
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
ليبيا
البيرو: حوالي 100 ألف طفل يتيم في بسبب جائحة «كورونا»
دولى
21 يناير قرعة بطولة تنتظرها الكرة الليبية بأمر «كاف»
رياضة محلية
باريس سان جيرمان يكشف مستجدات إصابة ميسي بـ«كورونا».. ويعلن غيابه عن مواجهة ليون
رياضة عالمية
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده لا توقع أفريقيا في فخ الديون
دولى
مؤتمر «ليبي- تونسي- جزائري» للتحول الرقمي يبحث فرص الاستثمار الجديدة
ليبيا
عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب السويحلي
رياضة محلية
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
فيديو
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
كاريكاتير
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
ليبيا
كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟
ليبيا
وزير داخلية إيطاليا السابق: ليبيا تجازف بالانقسام و«شبح التقسيم» بعد إلغاء ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حل لغز يشغل الأوساط الأدبية الأميركية منذ سنوات