أمطار غزيرة في بنغازي جراء التقلبات الجوية

العاملين بشركة المياه والصرف الصحي أثناء تسليك بالوعات تصريف المياه بشوارع بنغازي. (بلدية بنغازي)

شهدت مدينة بنغازي، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة جراء التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق شمال ليبيا، ما أدى إلى إعاقة حركة السير بالمدينة بسبب تراكم المياه في الشوارع بفعل إنسداد بالوعات التصريف.

ونشرت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم صورا تظهر العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي أثناء قيامهم بتسليك بالوعات تصريف مياه الأمطار للمساهمة في تسهيل حركة السير المقيدة بسبب تراكم المياه في الشوراع.

وناشدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي من جهتها عبر صفحتها على «فيسبوك» المواطنين التعاون وعدم إلقاء القارورات والأكياس والأوساخ لأنها تسبب في انسداد صفايات مياه الأمطار والتي تسبب في تجمع مياه الغيت النافع.

- «الأرصاد» يحذر من طقس شتوي «متقلب» ورياح نشطة على شمال ليبيا

وأكدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي استمرار أعمال تنظيف وتسليك مختنقات مياه الأمطار بأماكن متفرقة بمدينة بنغازي لهذا اليوم، ومنها نفق الطريق الدائري الثالث وكوبري المدينة الرياضية من قبل فرقة تنظيف صفايات مياه الأمطار التابعة لوحدة البلاغات والطوارئ.

وفي وقت سابق اليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من طقس شتوي «متقلب»، ورياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال. وأظهرت توقعات المركز لحالة الطقس المنشورة اليوم الأحد 9 يناير 2022، وجود فرصة لسقوط أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية، خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

العاملين بشركة المياه والصرف الصحي أثناء تسليك بالوعات تصريف المياه بشوارع بنغازي. (بلدية بنغازي)

العاملين بشركة المياه والصرف الصحي أثناء تسليك بالوعات تصريف المياه بشوارع بنغازي. (بلدية بنغازي)

العاملين بشركة المياه والصرف الصحي أثناء تسليك بالوعات تصريف المياه بشوارع بنغازي. (بلدية بنغازي)