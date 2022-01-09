حبس مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية بتهمة «الإضرار بالمال العام»

شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: مكتب النائب العام)

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، حبس مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية موسى عتيق، احتياطيًا على ذمة قضية اتهامه بإلحاق ضرر بالمال العام.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام أن وكيل النيابة باشر، اليوم الأحد، التحقيق مع القائم على إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير، وتقديم المساعدة لآخرين عند تحصيلهم مبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح».

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وأضاف البيان المنشور عبر صفحة المكتب على «فيسبوك»، أن النيابة واجهت المسؤول بتهمة «إحداثه ضرراً جسيماً بالمال العام والمصلحة العامة، نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت إحداها 200 مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي».

وانتهى التحقيق بحبس المسؤول احتياطيا بعد مواجهته بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في القضية.

وفي 23 ديسمبر الماضي، أمر النائب العام، بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المشكل بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1479) لسنة 2019.

وذكر بيان مكتب النائب العام وقتها أن المذكور «قام بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال، وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع»، كما صرح لها «بطلب الاطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، ودون علم السلطات الثلاث في الدولة».