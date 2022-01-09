القطراني يصل إلى طرابلس لمباشرة عمله من العاصمة

نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني يصل إلى مطار معيتيقة (المكتب الإعلامي للقطراني)

وصل إلى مطار معيتيقة، اليوم الأحد، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، لمباشرة عمله من مدينة طرابلس، بعد طي الخلاف الذي نشب مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

ونشر المكتب الإعلامي للقطراني على «فيسبوك» صورًا من وصول نائب رئيس الحكومة إلى مطار معيتيقة، حيث كان في استقباله وزراء التخطيط، والثروة البحرية، والزراعة، والشباب، وعدد من وكلاء وزارات الحكومة، بالإضافة إلى أعضاء من الروابط الشبابية.

وأفاد المنشور أن هذه الخطوة جاءت بعد «مساعي حثيثة» قام بها النائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح، وعدد من وزراء الحكومة، وأعضاء من مجلس النواب وبدعوة من بعض مشايخ وأعيان المنطقة الغربية للوصول إلى تسوية مرضية ولحلحلة كافة الإشكاليات العالقة بين القطراني وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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وتوترت العلاقة بين القطراني والدبيبة، منذ أكتوبر 2021، على خلفية مطالبة الأول بإعادة هيكلة ديوان مجلس الوزراء وتحديد اختصاصات نائبي رئيس الحكومة، متهمًا الدبيبة بعدم الالتزام ببنود الاتفاق السياسي وتنفيذ خارطة الطريق.

على خلفية ذلك، صدر في 10 أكتوبر الماضي، بيان حمل توقيع «مسؤولو برقة» وتلاه القطراني، جاء فيه أن رئاسة الحكومة «لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم».

لكن الدبيبة، رد في 26 أكتوبر بأن «هذا الصراع ليس صراعًا جهويًا.. وأنه صراع سياسي بحت»، كما تحدث عن توزيع المناصب الحكومية، والمخصصات التنموية للمناطق، قبل ان يجرى تجميد الخلاف مع تحضيرات كانت جارية لإجراء الانتخابية.

ثم لاحقًا (في الثاني من يناير الجاري)، أعلن مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، صلاح الغزالي، أن القطراني سيعود إلى مباشرة عمله من مكتبه في العاصمة طرابلس «بعد توسط بعض الأطراف لحل الإشكاليات» بين القطراني ورئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة «من بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من أعضاء مجلس النواب».

نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني يصل إلى مطار معيتيقة (المكتب الإعلامي للقطراني)

نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني يصل إلى مطار معيتيقة (المكتب الإعلامي للقطراني)

نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني يصل إلى مطار معيتيقة (المكتب الإعلامي للقطراني)

نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني يصل إلى مطار معيتيقة (المكتب الإعلامي للقطراني)