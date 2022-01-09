جهاز الشرطة القضائية في سبها يتسلم السجن المركزي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 09 يناير 2022, 06:44 مساء
السجن المركزي في سبها. (بوابة الوسط)

استلم جهاز الشرطة القضائية فرع سبها، اليوم الأحد، السجن المركزي بالمدينة، تحت إشراف غرفة عمليات الجنوب التابعة للقيادة العامة.

حضر مراسم التسليم آمر قوة عمليات الجنوب التابعة للقيادة العامة، اللواء المبروك سحبان، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي سبها وعدد من الأعيان والحكماء من مكون التبو وأفراد غرفة المثلث الأمني، ورئيس وأعضاء وأفراد الشرطة القضائية والسجن المركزي.

وأثنى اللواء مبروك سحبان في كلمة بالمناسبة على قوة تشكيل المثلث الأمني التي كانت تشغل المكان، ومحافظتها عليه، مشيدًا بتجاوبهم وجهودهم لإعادة السجن، الذي ستبدأ فيه أعمال الصيانة قبل تفعيله خلال أيام بحسب القائمين عليه.

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