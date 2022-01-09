عودة عقيلة صالح إلى رئاسة مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 06:37 مساء
المستشار عقيلة صالح يتوسط عدد من النواب في مكتبه بالقبة. (النائب عبدالهادي الصغير)

أكد عضوا مجلس النواب، عبدالهادي الصغير، وإبراهيم الدرسي، اليوم الأحد، عودة المستشار عقيلة صالح إلى ممارسة عمله على رأس المجلس بعد إجازة، لم يعلن عنها رسميا، بدأها في أكتوبر 2021 لترشحه في الانتخابات الرئاسية، منوها إلى أنه سيترأس الجلسة المقبلة للمجلس.

وكانت آخر جلسة ترأسها المستشار عقيلة صالح قبل إجازته يوم 20 سبتمبر 2021 والتي جرى خلالها التصويت على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لكنه استمر بعدها في إجراء العديد من اللقاءات والمقابلات مع عدد من الفاعليات السياسية والاجتماعية حتى السابع من أكتوبر.

وخلال فترة إجازة المستشار عقيلة صالح التي لم يعلن عنها رسميا، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، المجلس بالإنابة على مدى ثلاثة أشهر.

وتأتي عودة المستشار عقيلة صالح إلى رئاسة مجلس النواب بعد تعذُّر إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021، بسبب «القوة القاهرة» على ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكتب النائب إبراهيم الدرسي عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» معلنًا «عودة المستشار إلى رئاسة البرلمان»، فيما كتب النائب عبدالهادي الصغير يقول «القيادة الحكيمة تعود لقيادة المرحلة الجلسة المقبلة».

ونشر النائب إبراهيم الدرسي عبر حسابه على «فيسبوك» صورة تجمعه مع المستشار عقيلة صالح وزميله النائب عبدالمنعم العرفي، فيما نشر النائب عبدالهادي الصغير صورتين الأولى تجمعه مع المستشار عقيلة صالح، والثانية تجمع المستشار عقيلة صالح مع عدد من النواب في مكتبه بالقبة.

المستشار عقيلة صالح والنائب عبدالهادي الصغير في مكتبه بالقبة. (النائب عبدالهادي الصغير)
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