ضبط متهمين بسرقة كابلات من غرفة التحكم بالكهرباء بالصابري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 05:53 مساء
كابلات الكهرباء التي ضبط بحوزة المتهمين. (مديرية أمن بنغازي)

تمكن عناصر الشرطة التابعون لمركز شرطة الصابري في مدينة بنغازي، من ضبط شخصين «متلبسين» بسرقة كابلات كهربائية من غرفة التحكم بالكهرباء في منطقة الصابري، وفق ما نشرته مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وقالت المديرية إن أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري انتقلوا إلى غرفة الكهرباء الواقعة مقابل فندق النوران فور تلقيهم معلومات من مصادر موثوقة تفيد بدخول أشخاص إليها، موضحة أن المتهم الأول ألقي القبض عليه فور خروجه من غرفة الكهرباء (القابينة)، بينما ألقي القبض على المتهم الثاني داخل الغرفة وبحوزته كابل كهربائي.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن المتهمين نقلا إلى مركز شرطة الصابري، وبالاستدلال معهما تبين أن المتهم الأول يدعى «ن.ع.أ» والمتهم الثاني يُدعى «ع.ف.م» وإيداعهما في الحجز القانوني، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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