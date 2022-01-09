أبوجناح يعتزم مخاطبة الجهات المختصة للنظر في تغيير مسار طريق أمساعد - رأس اجدير بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 04:20 مساء
اجتماع أبوجناح مع وفد بلدية زليتن، الأحد 9 يناير 2022. (رمضان أبوجناح)

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، عزمه مخاطبة الجهات المختصة للنظر في موضوع تغيير مسار مشروع طريق أمساعد رأس اجدير والوصول لحل نهائي، يفضى إلى الانتهاء من المشروع، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء تأكيد أبوجناح خلال استقباله، اليوم الأحد، أعضاء اللجنة المكلفة من قبل المجلس البلدي زليتن للنظر في موضوع تغيير مسار مشروع طريق أمساعد - رأس اجدير، بحضور عضو المجلس الأعلى للدولة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة.

وقال أبوجناح إن اللقاء ناقش عدة مواضيع متعلقة بالشكاوى المقدمة من المواطنين المتضررين من مشروع طريق أمساعد رأس اجدير والمرافق الحيوية التي تعترض مسار الطريق المار بطول الساحل في المنطقة.

كما أوضح وفد بلدية زليتن لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعض العواقب التي ستنجم عن اتخاذ هذا المسار لتدشين الطريق، مقدمين مقترحًا من شأنه تصحيح هذا الإشكالية وحلحلتها، وفق أبوجناح.

اجتماع أبوجناح مع وفد بلدية زليتن، الأحد 9 يناير 2022. (رمضان أبوجناح)
اجتماع أبوجناح مع وفد بلدية زليتن، الأحد 9 يناير 2022. (رمضان أبوجناح)
اجتماع أبوجناح مع وفد بلدية زليتن، الأحد 9 يناير 2022. (رمضان أبوجناح)
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