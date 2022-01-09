مديرية أمن بني وليد تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من أفراد الأمن الدراجين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 09 يناير 2022, 04:17 مساء
احتفال مديرية أمن بني وليد بتخريج الدفعة الأولى من أفراد الأمن الدراجين. (الإنترنت)

نظمت مديرية الأمن بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، بمدرج مطار المدينة احتفالية لمناسبة تخريج الدفعة الأولى من أفراد الأمن الدراجين التابعين للمديرية بعد تلقيهم دورات تدريبية مكثفة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن بني وليد، بشير الأسود، في حديث إلى «بوابة الوسط» إن هذه الدفعة ضمت 15 دراجًا خضعوا لدورات مكثفة ومحاضرات عملية ونظرية طوال 90 يومًا من التدريب.

وذكر الأسود أن الخريجين تعرفوا على أساسيات عمل الدراجات النارية في مجال المرور، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار تطوير العمل الأمني ورفع كفاءة منتسبي مديرية أمن بني وليد.

وتسلم الخريجون في ختام الحفل شهادات الدورات التدريبية بحضور مدير أمن بني وليد العميد رجب سعد وعدد من الضباط وأفراد الأمن والعاملين بالمديرية.

احتفال مديرية أمن بني وليد بتخريج الدفعة الأولى من أفراد الأمن الدراجين. (الإنترنت)
احتفال مديرية أمن بني وليد بتخريج الدفعة الأولى من أفراد الأمن الدراجين. (الإنترنت)
احتفال مديرية أمن بني وليد بتخريج الدفعة الأولى من أفراد الأمن الدراجين. (الإنترنت)
احتفال مديرية أمن بني وليد بتخريج الدفعة الأولى من أفراد الأمن الدراجين. (الإنترنت)
احتفال مديرية أمن بني وليد بتخريج الدفعة الأولى من أفراد الأمن الدراجين. (الإنترنت)
احتفال مديرية أمن بني وليد بتخريج الدفعة الأولى من أفراد الأمن الدراجين. (الإنترنت)
احتفال مديرية أمن بني وليد بتخريج الدفعة الأولى من أفراد الأمن الدراجين. (الإنترنت)
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