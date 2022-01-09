الدولار يعاود الانخفاض أمام الدينار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 01:35 مساء

عاود سعر صرف الدولار الأميركي الانخفاض، بعدما ارتفع أمس السبت، في السوق الموازية، فيما استقرت العملة الأوروبية الموحدة والجنيه الإسترليني.

وسجل سعر العملة الأميركية 4.96 دينار مقابل 4.98 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر اليورو عند 5.52 دينار، كما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، وبقيت الليرة التركية عند 0.36 دينار .

من جانبه، خالف الدينار التونسي استقرار العملات الدولية وانخفض ليسجل 1.72 دينار ليبي، مقابل 1.75 دينار أمس.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، استقر سعر كسر الذهب (عيار 18) ثلاثة دنانير عند 209 دنانير الذي سجله منذ الخميس الماضي.

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