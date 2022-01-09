انقطاع الكهرباء عن حي 700 والزعفران بسرت بعد سرقة محطة التحكم

انقطاع الكهرباء في بني وليد. (أرشيفية : الإنترنت)

دخلت منطقة 700 وحدة سكنية وحي الزعفران في سرت، في ظلام دامس، اليوم بعدما تعرضت محطة التحكم بالزعفران التابعة لدائرة كهرباء سرت، للعبث والسرقة والتلف من قبل خارجين على القانون.

وقال رئيس مكتب الصيانة السريعة بدائرة كهرباء سرت، مفتاح فرج، في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن المحطة تعتبر من أهم المحطات التي تغذي مناطق عديدة، تشمل منطقة 700 وحدة سكنية وحي الزعفران السكني.

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وأوضح أن محطة التحكم تعرضت لسرقة أحد محولاتها، فضلًا عن عدد من الكوابل، ما تسبب في انقطاع الكهرباء بالكامل عن حي 700 وحدة سكنية، المجاور لمحطة التحكم، وكذلك مساكن عديدة بمحلة الزعفران.

وشدد فرج على أن هذا العمل التخريبي، «مشين وسبَّب خسائر مالية لشركة الكهرباء سرت في ظل نقص المعدات والإمكانات لديها».