الدولار يستهل الأسبوع على انخفاض طفيف في السوق الرسمية

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية الإنترنت)

تراجع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الرسمية، الأحد، مقارنة مع سعر الخميس.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا إلى 4.58 دينار من 4.59 دينار الخميس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.23 مقابل 6.22 دينار، واليورو إلى 5.21 دينار عند 5.19 دينار. وبالنسبة للعملات العربية، فقد حافظ الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار التونسي على مستوى 1.22 دينار، و1.25 دينار، و1.59 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار، بينما خسر سعر الليرة التركية قرشًا واحدًا مسجلًا 0.33 دينار مقابل 0.34 دينار أمس.