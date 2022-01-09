«اللواء 444»: ضبط الدوادي «المطلوب الأول للعدالة» في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 11:37 صباحا
المتهم خلال إحدى عمليات السطو, (اللواء 444 قتال)

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، ضبط ما وصفته «المطلوب الأول للعدالة» في مسلاتة، خلال عملية أمنية أمس.

وأوضح «اللواء 444 قتال»، في بيان اليوم، أن أحد مفارزه ألقت القبض على طه عمران الدوادي، المتهم في العديد من القضايا ومنها ثلاث قضايا قتل فضلا عن قضايا خطف وسرقة ومواقعة وسطو مسلح.

ولفت البيان إلى إحالة المتهم لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

- اللواء «444»: ضبط شخص يدير «وكرا للخطف والحرابة» في بني وليد

والثلاثاء الماضي، أعلن اللواء «444 قتال»، تحرير مخطوفين اثنين، والقبض على شخص يدير «وكرا للخطف والحِرَابة» في مدينة بني وليد.

وقال اللواء «444 قتال» إن مفرزة خاصة من مفارزه تمكنت، في مدينة بني وليد، من اقتحام وكر للخطف والحِرَابة وتمكنت من القبض على «ع. م. س».

المتهم بعد ضبطه, (اللواء 444 قتال)
المتهم بعد ضبطه, (اللواء 444 قتال)
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