محلل إيطالي يتوقع تصويت «النواب» على حكومة ليبية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 11:11 صباحا
المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي. (ارشيفية: الإنترنت)

توقع المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، أن يصوت مجلس النواب الليبي على تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تولد في نهاية يناير وبداية فبراير، بالاتفاق بين الشرق وجزء من الغرب، في أعقاب لقاء مرشحي الرئاسة الذي جرى في بنغازي مؤخرا».

ونقل موقع جريدة «الشروق» المصرية عن الخبير لدى موقع «ديكود 39» الإيطالي، القول إنه «سيكون من الصعب التصويت في الانتخابات الرئاسية الليبية يوم 24 يناير الجاري؛ لأن «الوضع معقد للغاية».

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وكان من المقرر عقد الانتخابات الليبية يوم الجمعة، 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة الطريق المعلنة من قبل الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي الليبي، لكن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير الجاري، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

عوائق أمام مرشحين للرئاسة
وأضاف المحلل الإيطالي :« لا توجد حتى الآن قائمة نهائية بالمرشحين للرئاسة، كما أن هناك مشكلة قانونية تتعلق بترشح (سيف الإسلام القذافي)، حيث توجد مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحقه، فضلا عن مشكلة ترشح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي لم يلتزم بالتعهد مع الأمم المتحدة بعدم الترشح للانتخابات».

في ديسمبر الماضي، عقد  عدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية اجتماعا في بنغازي، من بينهم المشير خليفة حفتر، وفتحي باشاغا، ومحمد المنتصر، وأحمد معيتيق، والعارف النايض، والشريف الوافي، وعبدالمجيد سيف النصر. 

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