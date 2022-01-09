حملة تشجير بالمدارس التعليمية في سرت

حملة تشجير بالمدارس التعليمية في سرت, (بوابة الوسط)

نظمت جمعية الإشراقة للدعم النفسي والأعمال الخيرية، حملة تشجير بالمدارس التعليمية، في بلدية سرت تحت شعار (لنكن عوناً في حياة الأرض).

الحملة نظمت بالتعاون مع منظمة شباب بلا حدود، ووكالة الجهود التطوعية سرت، بحضور عدد من مدراء مكاتب القطاعات والمؤسسات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني.

وذكر مراسل «بوابة الوسط»، أن الحملة انطلقت من مدرسة الفتح للتعليم الأساسي، مروراً بمدرسة الاتحاد وحتى مدرسة سناء يوسف.

وستستمر الحملة بعدة مؤسسات تعليمية تابعة لمراقبة التعليم سرت، من أجل إظهارها بالمظهر اللائق والمحافظة على البيئة.

- تطعيم 34 ألفا ضد «كورونا» في سرت خلال 2021

كما حضر الحملة مدير مكتب الشباب سرت - الجفرة أسامة مرعي، ومدير مكتب النشاط المدرسي نوري أبوزيد، ومدير وكالة الجهود التطوعية للشباب عبدالسلام الغول، والمدير التنفيذي لجمعية الإشراقة وفاء الساعدي ومدير فرع الهلال الأحمر سرت، أبومنيار مسعود، ومدير مكتب شباب سرت سالم هدية، ومندوبون عن مكتب الثقافة والتنمية المجتمعية سرت، ومراقبة الشؤون الزراعية سرت.