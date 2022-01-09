الجرندي: موقف تونس متناغم مع ما يرغب فيه الليبيون

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 09 يناير 2022, 01:50 صباحا
عثمان الجرندي خلال مشاركته بمؤتمر برلين الثاني، 23 يونيو 2021. (وزارة الخارجية التونسية)

قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إن موقف بلاده «متناغم مع ما ترغب فيه الأطراف الليبية» بخصوص استكمال آليات الخروج من أزمتهم، مؤكدًا تشجيع تونس «جميع الأطراف» على التشاور والحوار.

وجاءت تصريحات الجرندي في مؤتمر صحفي عقد مساء الجمعة استعرض خلاله حصيلة عضوية تونس غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة بين 2020 و2021.

وأكد رئيس الدبلوماسية التونسية أن الملف الليبي يشكل «أهمية قصوى» للأمن والسلم في المنطقة، بالنظر للوضع المعقّد في البلاد. وأشار إلى أنّ تونس حرصت على «الاضطلاع بدورها الريادي في تعاطي المجلس الدولي مع الملفات المتعلقة بليبيا»، حيث ساهمت في صياغة القرارات المتعلقة بها، في إشارة إلى اعتماد مخرجات مؤتمر برلين وتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا.

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كما لفت إلى هدف تونس المتمثل في «إرجاع ليبيا إلى أمنها واستقرارها والقيام بدورها في إحلال الأمن والسلم في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء».

واحتضنت تونس جلسات أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في 2020، التي مهدت لاختيار سلطة تنفيذية جديدة في البلاد، إلى جانب تنظيم اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتوحيد المؤسسة العسكرية وبحث آلية طرد المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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