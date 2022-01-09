صنع الله يبحث استحداث مستشفيات جديدة بخليج السدرة

لقاء صنع الله مع أعيان خليج السدرة، 8 يناير 2022. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، السبت، مع أعيان وحكماء ووجهاء منطقة خليج السدرة إمكانية مساهمة المؤسسة في صيانة واستحداث مستشفيات جديدة بالمنطقة، إضافة إلى صيانة المدنية السكنية القديمة.

ويزور صنع الله رفقة عدد من مسؤولي المؤسسة منطقة رأس لانوف، حيث تُعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات النفطية، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

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وخلال الاجتماع، تعهد صنع الله بتحقيق التنمية المكانية بمنطقة رأس لانوف، وقال إن المنطقة تحوي أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا، إضافة إلى أكبر مجمع بتروكيماويات.

لقاء صنع الله مع أعيان خليج السدرة، 8 يناير 2022. (مؤسسة النفط)