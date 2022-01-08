السيطرة على حريق مستشفى الهضبة الخضراء (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 10:42 مساء
من أعمال السيطرة على حريق مخازن مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس، 8 يناير 2022. (شركة الكهرباء)

أعلنت إدارة مستشفى الهضبة الخضراء بالعاصمة طرابلس، مساء السبت، السيطرة على حريق اندلع في مخازنها، فيما أفادت الشركة العامة للكهرباء بمشاركة فرقة إطفاء تابعه لها في إخماد الحريق.

وأثنت إدارة المستشفى عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» على جهود جهاز الدفاع المدني أبوسليم، وأمن المستشفى، وجهاز الدعم والاستقرار، وبلدية أبوسليم والسكان المجاورين للمستشفي في إخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

- حريق بمخازن مستشفى الهضبة الخضراء في طرابلس (صور)

في حين نشرت شركة الكهرباء عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» صورًا تظهر رجال الإطفاء خلال عمليات إخماد الحريق، فيما يلف دخان كثيف محيط المستشفى.

واندلع الحريق، السبت، وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الليبية ألسنة لهب لا تزال مشتعلة، ودخانًا كثيفًا محيطًا بمقر المستشفى بطرابلس، فيما لم تعلن آية جهة رسمية وقوع ضحايا حتى اللحظة. وقالت إدارة المستشفى على «فيسبوك» إن الحريق نشب في المخازن، وأشارت إلى تمتع جميع المرضى والعاملين بالمستشفى بحالة جيدة.

من أعمال السيطرة على حريق مخازن مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس، 8 يناير 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال السيطرة على حريق مخازن مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس، 8 يناير 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال السيطرة على حريق مخازن مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس، 8 يناير 2022. (شركة الكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحفي يستفز بيكيه فيضطر لنشر تفاصيل راتبه مع برشلونة
رياضة عالمية
عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب السويحلي
رياضة محلية
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
فيديو
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في الأسبوع الأول من يناير 2022
ليبيا
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
كاريكاتير
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
ليبيا
السجن مدى الحياة لثلاثة أميركيين قتلوا شابا أسود البشرة بولاية جورجيا
دولى
كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟
ليبيا
المحكمة الأميركية العليا منقسمة بشأن فرض اللقاح الإلزامي على ملايين الموظفين
دولى
بايدن يختار الجنرال مايكل كوريلا لقيادة العمليات في الشرق الأوسط
عربى
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما
ثقافة وفن
وزير داخلية إيطاليا السابق: ليبيا تجازف بالانقسام و«شبح التقسيم» بعد إلغاء ...
ليبيا
الرئيس الصيني يشيد بـ«الإجراءات القوية» ضد المتظاهرين في كازاخستان
دولى
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
رئيس كازاخستان يشكر بوتين لإرساله قوات (فيديو)
دولى
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بلاكبيري» تكتب نهاية حقبة مهمة من تاريخ الهواتف المحمولة