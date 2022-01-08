السيطرة على حريق مستشفى الهضبة الخضراء (صور)

من أعمال السيطرة على حريق مخازن مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس، 8 يناير 2022. (شركة الكهرباء)

أعلنت إدارة مستشفى الهضبة الخضراء بالعاصمة طرابلس، مساء السبت، السيطرة على حريق اندلع في مخازنها، فيما أفادت الشركة العامة للكهرباء بمشاركة فرقة إطفاء تابعه لها في إخماد الحريق.

وأثنت إدارة المستشفى عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» على جهود جهاز الدفاع المدني أبوسليم، وأمن المستشفى، وجهاز الدعم والاستقرار، وبلدية أبوسليم والسكان المجاورين للمستشفي في إخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

- حريق بمخازن مستشفى الهضبة الخضراء في طرابلس (صور)

في حين نشرت شركة الكهرباء عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» صورًا تظهر رجال الإطفاء خلال عمليات إخماد الحريق، فيما يلف دخان كثيف محيط المستشفى.

واندلع الحريق، السبت، وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الليبية ألسنة لهب لا تزال مشتعلة، ودخانًا كثيفًا محيطًا بمقر المستشفى بطرابلس، فيما لم تعلن آية جهة رسمية وقوع ضحايا حتى اللحظة. وقالت إدارة المستشفى على «فيسبوك» إن الحريق نشب في المخازن، وأشارت إلى تمتع جميع المرضى والعاملين بالمستشفى بحالة جيدة.

من أعمال السيطرة على حريق مخازن مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس، 8 يناير 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال السيطرة على حريق مخازن مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس، 8 يناير 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال السيطرة على حريق مخازن مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس، 8 يناير 2022. (شركة الكهرباء)